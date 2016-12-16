Село Боголюбово осталось без фабрики презервативов после протестов верующих

В поселке Боголюбово Владимирской области презервативы производиться не будут, сообщил изданию Trc33.ru глава компании «Бергус» Павел Спичаков.

Эта фирма собиралась открыть в поселке производство презервативов и подгузников. Это вызвало протест местных православных активистов, которым не понравилось, что на продукции будет написано название поселка, содержащее в себе слово «бог».

По словам Спичакова, освещение конфликта в СМИ сделало его компанию популярной.

«В итоге заказов на подгузники "Леля… оказалось в разы выше ожиданий. Поэтому принято решение выделить под подгузники больше производственно-складских помещений, чем было запланировано ранее. Все оставшиеся площади в Боголюбове займет производство лейкопластыря», — сообщил бизнесмен.

«Под презервативы, — добавил он, — места уже физически не остается. Поэтому мы решили перенести этот проект на другую площадку — в городе Владимире».