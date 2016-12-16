Министру экономики Чили подарили надувную куклу

Луис Сеспедес — глава министерства экономики Чили — получил в подарок эротическую игрушку в виде надувной куклы. Фотография, на которой он держит куклу в руках, появилась в интернете и вызвала широкий резонанс в обществе страны, передает Associated Press.

Такой подарок вручил Сеспедесу глава ассоциации чилийских экспертов Asexma Роберто Фантуччио во время обеда, который организация устраивает ежегодно. На голове куклы находилась надпись «для стимуляции экономики».

Агентство отмечает, что присутствующие на мероприятии встретили такой жест с улыбкой.

После скандала с подарком, когда в адрес министра посыпались упреки в сексизме, многие участники обеда предпочли отстраниться от инцидента.

Чилийский политик Алехандро Гийер рассказал, что «все понимали, что это ошибка, о которой мы пожалеем».

Президент страны Мишель Бачелет сочла подарок Сеспедесу женоненавистническим. Сам министр заверил, что сожалеет по поводу случившегося.