Чуркин рассказал о предотвращении захвата Дамаска

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ помешали террористам захватить сирийскую столицу Дамаск, передает ТАСС.

«Благодаря действиям российских ВКС удалось предотвратить захват террористами Дамаска, подорвать военный и экономический потенциал террористических группировок и освободить обширные территории», — заявил Чуркин на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, по словам постпреда, РФ оказывает содействию в налаживании документа с сирийским правительством, внешней и внутренней оппозицией с «целью найти общесирийский консенсус по политико-дипломатическому урегулированию кризиса».