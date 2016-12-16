СМИ заявили об умышленном несдерживании Обамой хакеров

Администрация действующего главы Соединенных Штатов Барака Обамы не предпринимала активных мер на сдерживание кибератак во время президентской кампании в расчете на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Они считали, что она (Хиллари Клинтон) победит, поэтому отложили вопрос в долгий ящик», — рассказал собеседник телеканала.

Отмечается также, что жесткая реакция на атаки хакеров могла «показаться вмешательством» в выборы американского лидера, а потенциальный конфликт с Россией на этой почве «не стоит того».

Напомним, что России неоднократно приписывались кибератаки, в результате которых якобы мог измениться ход выборов в США. Москва заявляла об отсутствии доказательств того, РФ каким-либо образом якобы повлияли итог избирательной кампании в США.

Соединенные Штаты объявили о начале полномасштабного разбирательства хакерских атак. Планируется, что расследование будет завершено до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.