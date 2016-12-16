СПЧ назвал причину перевода осужденного Дадина

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщил, что осужденного активиста Ильдара Дадина перевели из исправительной колонии (ИК) в Сегеже в другую ИК «в целях обеспечения безопасности». Соответствующая информация размещена на официальном сайте СПЧ.

«Осужденный на 2,5 года за нарушения на митингах гражданский активист Ильдар Дадин после сообщений о пытках в колонии №7 УФСИН России по Республике Карелия, где он содержался, и проверке этого учреждения членами Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека был переведен в другую колонию», — говорится в тексте сообщения.

Также на сайте опубликовано письмо ФСИН, в котором говорится о том, что, несмотря на отсутствие подтверждения информации о применении насилия к Дадину со стороны сотрудников ИК, возникла ситуация, потребовавшая его перевода в другое исправительное учреждение.

Напомним, что о переводе Ильдара Дадина в колонию в Кировской области стало известно в декабре текущего года. Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в деле активиста поставлена точка.

Дадин является первым российским осужденным, получившим реальный срок за нарушение действующего законодательства РФ о проведении митинга.