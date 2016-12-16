Дума одобрила упрощенный порядок выезда должников за рубеж

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, упрощающий снятие ограничений на выезд должника за границу при погашении долга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, право снять ограничение получит не только судебный пристав, который вынес постановление о запрете на выезд, но и любой пристав при директоре Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, ко второму чтению законопроекта предлагается также повысить минимальный порог задолженности, при которой пристав сможет запретить выезд из страны, с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.