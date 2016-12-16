Более трети опрошенных россиян сочли 2016 год хуже прежнего

34% опрошенных россиян считают, что уходящий 2016 год выдался для страны менее благоприятным, чем предыдущий, сообщает ФОМ (фонд «Общественное мнение»).

Немногим больше (39%) респондентов не увидели разницы между двумя годами, а каждому пятому участнику опроса 2016-й показался лучше 2015-го.

Схожим образом опрошенные сравнили два года для себя лично: 45% не увидели между ними особой разницы, 35% признали нынешний хуже предыдущего, 18% заявили наоборот.

40% респондентов утверждают, что их надежды на 2016 год не оправдались, у 18% ожидания сбылись, а 40% признались в отсутствии таковых в принципе.

Что касается 2017 года, то на его превосходство над уходящим 2016-м рассчитывают 45% опрошенных россиян, 29% не ждут изменений, а 10% опасаются ухудшения. Более отдаленное будущее оптимистично оценивают 39% респондентов, нейтрально — около трети (29%), пессимистично — 13%.

По экономической ситуации в предстоящем году 36% опрошенных россиян не ждут изменений, 32% верят в перемены к лучшему, а 15% полагают, что ситуация усугубится. Похожие ответы были даны на вопрос об изменении качества жизни в стране: 45% респондентов заявили, что оно останется на прежнем уровне, 19% рассчитывают на улучшение, а 21% ждет снижения.

По безработице в 2017 году прогноз опрошенных россиян таков: по 35% считают, что она вырастет или останется прежней, а 15% верят в ее сокращение.

Про разницу в доходах между богатыми и бедными 45% ответили, что она останется неизменной, 40% ожидают ее повышения и лишь 5% надеются на сокращение.