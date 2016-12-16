Подаренный РФ полиции после терактов в Париже щенок признан непригодным к службе

Немецкая овчарка по кличке Добрыня, которую Россия подарила французской полиции после гибели служебной собаки в спецоперации под Парижем, признана негодной к службе в спецподразделениях. Об этом сообщает радиостанция Europe1.

«Рентгенографические исследования выявили, что он страдает от дисплазии — аномалии задних лап, часто встречающейся у немецких овчарок и передающейся по наследству. Поэтому он не может быть штурмовой собакой. Он также не может служить для обнаружения наркотиков или взрывчатки, поскольку слишком большой и массивный для такой службы, не может проникнуть всюду — в отличие от малинуа, которые обычно несут такую службу», — сообщили журналисты.

Собака останется в полиции, но будет выполнять роль талисмана.