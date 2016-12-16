Российские СМИ вступились за щенка Добрыню перед французами

Осведомленный источник сообщил, что перед отправкой во Францию российский щенок Добрыня проходил проверку, и медики не обнаружили у него дефектов, выявленных впоследствии их французскими коллегами, передает РИА Новости.

«Щенок перед передачей французам был обследован медиками и был полностью здоров. У него не было зафиксировано дисплазии», — заявил источник.

Ранее стало известно, что подаренный Россией Франции щенок немецкой овчарки по кличке Добрыня был признан негодным к службе в спецподразделениях из-за выявленной в ходе рентгенологического обследования дисплазии (аномалии задних лап).

При этом французская сторона подчеркнула, что Добрыня станет для страны своего рода «талисманом».

Добрыню отправили во Францию российские кинологи в знак солидарности со своими коллегами, в ноябре прошлого года потерявшими служебную овчарку по кличке Дизель при проведении спецоперации после серии террористических актов в Париже.

Предполагалось, что Добрыня поступит на службу в полицейское подразделение специального назначения RAID.