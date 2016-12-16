Первый военный из РФ погиб в Сирии в первый день бомбардировок

Первый военнослужащий из России - выходец из Кабардино-Балкарии Эдуард Сокуров - погиб в Сирии 1 октября 2015 года. Его гибель зарегистрировали в первые сутки после того, ВВС РФ начали спецоперацию в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

О смерти Сокурова стало известно лишь 16 декабря после того, как на официальном сайте администрации Нальчика появилась заметка о вручении ему медали «За отвагу» посмертно.

Впоследствии заметку удалили (ее копия сохранена здесь), но информагентство РИА Новости успело на нее сослаться.

Согласно данным администрации Нальчика, сержант Сокуров служил по контракту в войсковой части № 31681 г. Прохладный. Он был старшим разведчиком группы специального назначения. Отправившись в Сирию, он начал исполнять функции по охране российских летчиков и доставке гуманитарных грузов.

Помимо медали «За отвагу», семья Сокурова получила орден Преданности IV степени Сирийской Арабской Республики и саблю.