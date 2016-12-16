Госдума поддержала законопроект о платном въезде в города

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, позволяющий местным властям вводить плату за въезд в города, а также за парковку во дворах жилых домов. Трансляция заседания ведется на сайте ГД.

За документ проголосовали 319 парламентариев, против — 100, один депутат воздержался.

Заместитель главы Минтранспорта РФ Сергей Аристов высказался в поддержку законопроекта, опираясь на опыт иностранных государств, где аналогичные ограничения введены в исторические части городов.

Представители «Единой России» поддержали инициативу, но отметили, что ЕР подготовит ряд поправок к документу. Против документа выступили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Законопроект был подготовлен правительством РФ в целях «обеспечения эффективности организации дорожного движения» и внесен на рассмотрение в ГД в апреле 2016 года. Он вызвал широкую волну обсуждения в российском обществе.

Закон вступит в силу через год после его окончательного принятия и опубликования.