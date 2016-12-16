Евросоюз отказался сделать Украину кандидатом на вступление

По итогам состоявшегося в Брюсселе саммита Европейского союза руководство ЕС приняло решение не предоставлять Украине статус кандидата на вступление, говорится в заявлении организации.

«Соглашение не предоставляет Украине статус кандидата на вступление в Союз и не содержит обязательства предоставить такой статус в будущем», — отмечается в документе в связи с заключением соглашения о евроассоциации Украины.

В документе также уточняется, что это соглашение не предполагает оказания Украине военной помощи или предоставления гарантий коллективной безопасности.