Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 декабря 2016, пятница, 01:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
16 декабря 2016, 00:08
Евросоюз Украина

Евросоюз отказался сделать Украину кандидатом на вступление

Флаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС
Фото: globalresearch.ca

По итогам состоявшегося в Брюсселе саммита Европейского союза руководство ЕС приняло решение не предоставлять Украине статус кандидата на вступление, говорится в заявлении организации.

«Соглашение не предоставляет Украине статус кандидата на вступление в Союз и не содержит обязательства предоставить такой статус в будущем», — отмечается в документе в связи с заключением соглашения о евроассоциации Украины.

В документе также уточняется, что это соглашение не предполагает оказания Украине военной помощи или предоставления гарантий коллективной безопасности.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Евросоюз
Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РФ на полгода
Сотрудники ФСБ
ФСБ рассказала о задержании пособников «Исламского государства» в Самаре
Флаги Украины и ЕС
Евросоюз отказался сделать Украину кандидатом на вступление
Борис Джонсон
Послов РФ и Ирана вызвали в британский МИД из-за Алеппо
Сборные России и Швеции по хоккею
Сборная России по хоккею проиграла шведам на Кубке Первого канала
Архив новостей

Самое читаемое

Елена Гагарина
Директор музеев Кремля поддержала передачу золота скифов Украине
Курильские острова
Кремль прокомментировал данные о базах США на Курилах
Леонид Кравчук
Первый президент Украины поделился мыслями о ликвидации РФ
Каталог ИНИОН
ИНИОН. «Несокращенные будут завидовать сокращенным»
Алексей Миллер и Андрей Коболев
«Нафтогаз Украины» счел неподъемной сумму компенсации «Газпрому»
01:10 На территории «Тольяттиазота» нашли сумку с оружием и письмами Магомеду
00:59 Трамп выбрал ключевые фигуры Совета нацбезопасности
00:08 Евросоюз отказался сделать Украину кандидатом на вступление
15.12 23:32 Фракция «Батькивщины» вычеркнула Савченко из своего списка
15.12 23:04 ФСБ рассказала о задержании пособников «Исламского государства» в Самаре

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Родион Щедрин
Родион Щедрин
16 декабря 1932 года родился композитор Родион Щедрин
15.12 22:38 Цукерберг обещал проверять достоверность новостей в Facebook
15.12 22:00 Послов РФ и Ирана вызвали в британский МИД из-за Алеппо
15.12 21:38 Путин приехал в Японию с тульским самоваром
15.12 21:25 Сборная России по хоккею проиграла шведам на Кубке Первого канала
15.12 21:01 Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РФ на полгода
15.12 20:51 Основатель Wikimart назвал срок банкротства компании
15.12 20:43 ФАС завела дело на власти Петербурга из-за логотипа города от Студии Лебедева
15.12 20:37 Шипулин стал вторым в спринте в Нова-Месте
15.12 20:35 Асад поздравил жителей Сирии с установлением контроля над Алеппо
15.12 20:16 Глава карельского «Мемориала» арестован по обвинению в съемке детской порнографии
15.12 19:54 Российские биатлонисты оказались на грани отстранения от Кубка мира
15.12 19:47 Путин назначил ответственных за контроль над работой коллекторов
15.12 19:41 Готовившего путч в Черногории нашли на фото с Лавровым
15.12 19:18 Госавтоинспекция определила ограничения для начинающих водителей
15.12 19:01 Экс-советник главы ПФР решил баллотироваться в президенты России
15.12 18:51 Росстат отметил максимальный за два года рост российской промышленности
15.12 18:37 Спецслужбы Самары начали операцию по делу о боевиках ИГ
15.12 18:27 Путин назначил нового посла РФ в Латвии
15.12 18:23 Подполковник запаса получил 12 лет тюрьмы по статье УК РФ «Госизмена»
15.12 18:10 Генштаб доложил о стабилизации ситуации в Пальмире
15.12 17:59 Следствие подтвердило версию теракта на борту самолета EgyptAir
15.12 17:56 Суд Киева санкционировал задержание Януковича
15.12 17:38 ЕП перенес вопрос о безвизовом режиме Украины на апрель 2017 года
15.12 17:36 Турция сообщила об атаке на конвой при эвакуации боевиков из Алеппо
15.12 17:20 СМИ назвали предполагаемую сестру патриарха совладельцем банка РПЦ
15.12 17:02 Носику снизили штраф за экстремистский пост в «Живом журнале»
15.12 16:52 Подозреваемые в нападении на семью полицейского задержаны в Самарской области
15.12 16:28 Представители ООН и Европарламента примут участие в Гайдаровском форуме-2017 в РАНХиГС
15.12 16:27 Россия и Япония обсудили совместную хозяйственную деятельность на Курилах
15.12 16:25 Начала работать европейская навигационная система Galileo
15.12 16:01 Более 30 биатлонистов из России заподозрили в допинге
15.12 15:49 Золотой амулет с изображением Одина найден в Дании
15.12 15:46 В Минобороны отчитались о выводе более 3,6 тысячи боевиков из Дамаска
15.12 15:30 Кремль прокомментировал заявление Могерини о «дружбе против Трампа»
15.12 15:14 Россия пообещала ответить на появление в Черном море группировки НАТО
15.12 15:07 Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины и Грузии
15.12 15:05 Суд принял иск ФБК к Открытому правительству из-за «пакета Яровой»
15.12 15:02 В Кремле отказались заниматься золотом скифов
15.12 14:58 Проведено компьютерное моделирование процессов в ядерном топливе
15.12 14:50 СКР раскрыл подробности расследования дела о «группах смерти»
15.12 14:48 Роскомнадзор выбрал единого телеизмерителя
15.12 14:35 Песков подтвердил присутствие главы ЧВК Вагнера на приеме в Кремле
15.12 14:21 Захарченко рассказал подробности переговоров с Савченко в Минске
15.12 14:20 В Крыму и в Ростовской области предотвращены теракты
15.12 14:05 Суд повторно смягчил наказание бывшему главкому Сухопутных войск
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.