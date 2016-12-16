16 декабря 2016, 00:08
Евросоюз отказался сделать Украину кандидатом на вступление
По итогам состоявшегося в Брюсселе саммита Европейского союза руководство ЕС приняло решение не предоставлять Украине статус кандидата на вступление, говорится в заявлении организации.
«Соглашение не предоставляет Украине статус кандидата на вступление в Союз и не содержит обязательства предоставить такой статус в будущем», — отмечается в документе в связи с заключением соглашения о евроассоциации Украины.
В документе также уточняется, что это соглашение не предполагает оказания Украине военной помощи или предоставления гарантий коллективной безопасности.
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