В Казахстане перестали работать иностранные интернет-сайты

В Казахстане интернет-пользователи лишились доступа к популярным иностранным интернет-сервисам, включая Facebook, Google, Instagram и YouTube, передает Tjournal. Из официальных источников о блокировке этих ресурсов ничего не известно.

Местные жители утверждают, что при попытке зайти на перечисленные сайты «устройство ведет себя так, будто доступа к сети нет, никакого предупреждения о блокировке не появляется».

Интернет-пользователи в Казахстане предположили, что блокировка иностранных интернет-порталов связана с интервью, которое оппозиционер Мухтар Аблязов дал местному филиалу радио «Свобода». Его беседа с журналистами транслировалась в YouTube.