ФБР согласилось с мнением о влиянии России на выборы президента

Федеральное бюро разведки (ФБР) и Национальная разведка США разделяют позицию ЦРУ о «вмешательстве России» в выборы главы государства, пишет американская газета The Washington Post.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми и глава Национальной разведки (DNI) Джеймс Клэппер выразили поддержку Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США в вопросе о влиянии РФ на выборный процесс в Америке.

Источники сообщают, что директор ЦРУ Джон Бреннан на уходящей неделе встречался с Клэппером и Коми для обсуждения этого вопроса.

«Трое из нас согласны, что нашим организациям вместе с другими стоит сосредоточиться на завершении тщательного рассмотрения этого вопроса, который был направлен президенту США Бараку Обаме и который находится во внимании DNI», — пояснил Бреннан.