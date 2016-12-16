Новак заявил о повышении стоимости газа для Украины

Руководитель Минэнерго России Александр Новак объявил, что цена на газ для Украины в первом квартале 2017 года вырастит по сравнению с его стоимостью в текущем квартале. Об этом пишет «Интерфакс».

«По формуле, наверное, да, будет выше, потому что там же временной лаг идет, насколько — сейчас невозможно сказать, нужно будет в конце месяца подсчитать по формуле», — пояснил Новак.

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщал, что с 2017 года Украине придется покупать российский газ не за 186 долларов за тысячу кубометров, а за 200-210 долларов.