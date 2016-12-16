В Петербурге открылась первая халяльная аптека

В Санкт-Петербурге возле Соборной мечети открылась первая мусульманская аптека, передает «Интерфакс».

В церемонии открытия принял участие муфтий северной столицы Равиль Панчеев. Он выразил надежду, что со временем в городе появится халяльная аптечная сеть, и пообещал содействие в продвижении такой продукции.

Сам проект запустил петербургский фармацевтического холдинга БСС, который управляет сетью аптек «Алоэ». Президент фармхолдинга БСС Эдуард Захрабеков выразил готовность открыть новые аптеки в случае, если они будут пользоваться спросом, передает Life.ru.

«Если эта аптека будет востребована, мы готовы открыть еще несколько, тоже рядом с мечетями, так, сейчас ищем помещение возле станции метро "Пионерская», — заявил Захрабеков.

В аптеке продаются исключительно халяльные лекарства. При их изготовлении не использованы свинина, спирт и животные, убитые не по правилам ислама. Фармацевты аптеки хорошо осведомлены о религиозных ограничениях ислама и имеют представление о лекарствах, которые им соответствуют.

Отмечается, что сотрудники аптеки обязаны знать несколько языков, включая татарский, чеченский и башкирский. Также женщины-фармацевты соблюдают дресс-код ислама.