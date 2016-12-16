Голодец оценила реальный уровень бедности в России

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что реальный уровень бедности в России выше статистического. Она отметила серьезный размер «серого сектора» в стране, пишет «Интерфакс».

«У нас сильно расходится оценка бедных — статистическая и оценка по самоощущению людей. И если по статистической оценке идет рост бедности и составляет 15%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей оно гораздо хуже. И мне кажется, оно базируется на том, что реальные доходы и реальные зарплаты из-за "серого сектора" у нас отличаются от тех доходов и той зарплаты, которые мы принимаем в качестве средней и от которой мы считаем пособия, помощь и так далее», — пояснила вице-премьер.

Голодец считает, что в социальной политике регионам необходимо учитывать реальный уровень бедности населения: «Вы должны принимать этот субъективный фактор в расчет».

«Если мы говорим человеку: "ты не бедный", а он - бедный, это очень тяжелая ситуация», — подчеркнула она и добавила, что размер прожиточного минимума в РФ сдерживает эффективную борьбу с бедностью.

«Прожиточный минимум — это такой минимум, на который выживать сложно. Сегодня это расчетный показатель и мы должны понимать, как нам дальше двигаться», — резюмировала вице-премьер.