Первый канал отказался транслировать хоккейные матчи сборной России

Первый канал отменил прямые трансляции своего Кубка по хоккею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям», — говорится в обосновании этого решения.

Отмечается, что «Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств».

Оставшиеся матчи Кубка будут показаны по «Матч ТВ».

Вместо хоккея сегодня на Первом выйдет шоу «Давай поженимся».