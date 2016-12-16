16 декабря 2016, 16:58
Первый канал отказался транслировать хоккейные матчи сборной России
Первый канал отменил прямые трансляции своего Кубка по хоккею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
«Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям», — говорится в обосновании этого решения.
Отмечается, что «Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств».
Оставшиеся матчи Кубка будут показаны по «Матч ТВ».
Вместо хоккея сегодня на Первом выйдет шоу «Давай поженимся».
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