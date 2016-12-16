Сборная РФ обыграла шведов 5:1 на Еврохоккейтуре

В очередном матче Кубка Первого канала по хоккею сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 5:1, передает «Интерфакс».

Авторами шайб в ворота противника стали Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачев, Иван Телегин и Илья Ковальчук. С чешской стороны ворота россиян пробил Томаш Зогорна.

Напонмим, накануне состоялась первая игра турнира с теми же участниками, но тогда россияне проиграли соперникам со счетом 1:3.

Заключительный матч Кубка Первого канала по хоккею состоится в это воскресенье, 18 декабря, при участии сборных РФ и Финляндии.