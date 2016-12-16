16 декабря 2016, 21:57
Сборная РФ обыграла шведов 5:1 на Еврохоккейтуре
В очередном матче Кубка Первого канала по хоккею сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 5:1, передает «Интерфакс».
Авторами шайб в ворота противника стали Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачев, Иван Телегин и Илья Ковальчук. С чешской стороны ворота россиян пробил Томаш Зогорна.
Напонмим, накануне состоялась первая игра турнира с теми же участниками, но тогда россияне проиграли соперникам со счетом 1:3.
Заключительный матч Кубка Первого канала по хоккею состоится в это воскресенье, 18 декабря, при участии сборных РФ и Финляндии.
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