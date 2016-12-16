У Хорошавина начали конфисковывать имущество на 1 млрд рублей

Судебные приставы начали исполнять решение суда об обращении в доход государства имущества бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом говорится на сайте ФССП.

Речь идет об изъятии имущества общей стоимостью более 1 млрд рублей.

Приставы сообщают, что 5 декабря уже передали в Гохран 539 наименований изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ранее принадлежащих Хорошавину.

«Кроме того, в ближайшее время в Росимущество для дальнейшего обращения в доход государства будет передано движимое и недвижимое имущество должника, в том числе земельные участки, дом, автотранспортные средства», — отмечается в сообщении.

Между тем эвакуация автомобилей уже началась, сообщается на сайте РЕН ТВ. На опубликованных кадрах запечатлена эвакуация запыленного автомобиля Bentley.