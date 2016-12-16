ЦБ отозвал лицензии у девяти страховых компаний

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у девяти страховых компаний. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регулятора.

Согласно указам ЦБ, лицензии лишились ООО «Страховой Брокер МИРТ», ООО «Страховой Брокер ВПБ», ООО «Страховой брокер «КНТ», СОАО «Национальная Страховая Группа», ООО СК «Селена», АО «Страховое общество ЖАСО», ООО «Страховая брокерская компания «Альтернатива», АО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование» и ООО «Страховая компания «Независимость».

Приостановлено действие лицензии ООО «Страховая компания «ВЕКТОР».

В большинстве случаев данное решение «принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России"».