Обама пригрозил мерами против вмешавшихся в выборы в США стран

Президент США Барак Обама заявил в интервью Общественному радио США (NPR), что страна намерена принять меры против тех государств, которые пытались повлиять на работу американской избирательной системы.

«Я считаю, что мы, несомненно, должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры», — отметил он.

Обама отметил, что данные о подобных инцидентах всплывают в СМИ с завидным постоянством. Он также напомнил о соответствующих утверждениях со стороны высокопоставленных лиц США и Великобритании, которые, однако, пока не получили подтверждения.

Отметим, лишь накануне американские СМИ написали, что президент России Владимир Путин был лично вовлечен в «тайную кампанию России» по вмешательству в президентские выборы в США. Российский лидер мог распоряжаться судьбой материалов со взломанных серверов Демократической партии США.