16 декабря 2016, 18:28
В Москве арестовали группу из четырех предполагаемых террористов ИГ
В Москве до 14 февраля 2017 года арестованы все четверо участников группы, которая, по версии ФСБ, готовила теракты в столице от имени запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Об этом сообщает «Интерфакс».
В СИЗО отправлены задержанные накануне Аброр Хайдаров, ТамерланаЦечоев, Хисматтула Наимов и Виктор Федорович.
Наимов и Хайдаров приехали из Таджикистана, Федорович является гражданином Молдавии.
Федорович заявил на заседании в Мещанском суде Москвы, что купил автомат для человека по имени Мухаммед с которым познакомился в интернете.
Следствие считает, что все фигуранты проходили подготовку в лагерях ИГ.
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