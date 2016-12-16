В Москве арестовали группу из четырех предполагаемых террористов ИГ

В Москве до 14 февраля 2017 года арестованы все четверо участников группы, которая, по версии ФСБ, готовила теракты в столице от имени запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В СИЗО отправлены задержанные накануне Аброр Хайдаров, ТамерланаЦечоев, Хисматтула Наимов и Виктор Федорович.

Наимов и Хайдаров приехали из Таджикистана, Федорович является гражданином Молдавии.

Федорович заявил на заседании в Мещанском суде Москвы, что купил автомат для человека по имени Мухаммед с которым познакомился в интернете.

Следствие считает, что все фигуранты проходили подготовку в лагерях ИГ.