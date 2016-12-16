Япония решила облегчить визовый режим с Россией

Власти Японии объявили о решении облегчить визовый режим с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение японского министерства иностранных дел.

Отныне круг лиц, которые смогут получить многократные визы для краткосрочного пребывания в Японии, решено расширить. Он будет включать бизнесменов, ученых и деятелей культуры. Теперь визы будут действовать не три года, а пять лет.

«Упомянутое ослабление визовых требований, как ожидается, будет содействовать дальнейшим обменам между людьми с Россией, в том числе улучшению удобства для туристов и бизнесменов, а также расширению числа тех, кто приезжает повторно», — заявили в японском МИДе.

Кроме того, посольства Японии смогут выдавать многократные визы на три года для пребывания в Японии сроком до 30 дней. Чтобы совершить краткосрочный визит а страну, россиянам теперь не придется предъявлять письмо от гаранта при поездке за свой счет.

Между тем, как стало известно, накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили возможность подписания мирного договора. Эту информацию подтвердил сам российский лидер: «Мы вчера в Нагато провели обстоятельные переговоры с премьер-министром, в ходе которых обсудили состояние всего комплекса российско-японских отношений, в том числе и вопросы политического характера, возможность заключения мирного договора».