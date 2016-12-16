Путин и Абэ сходили в центр дзюдо

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Токио нанесли визит в центр дзюдо «Кодокан». Как сообщает «Интерфакс», в центре политики посмотрели показательные выступления спортсменов.

При посещении центра Путин и Абэ сняли ботинки, прошли на татами и сели на стулья. Как отметил Путин, он удержал Абэ, который не занимается дзюдо, от того, чтобы тот вышел на татами. «Я держал его за руку», — признался российский лидер.

Кроме того, в центре Путин пообщался с олимпийским чемпионом по дзюдо Ясухиро Ямаситой. Президент РФ назвал его «признанным мастером не только в Японии, но и во всем мире», а также «примером великолепного спортсмена» для себя.