В Москве обокрали тренера Анны Курниковой

В Москве обокрали автомобиль BMW 7 тренера по теннису Марины Марьенко, которая ранее тренировала Анну Курникову. Из авто вынесли сумку с iPhone и 150 тысячами рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Марьенко обратилась в полицию. Кража произошла в 4-м Вятском переулке.

«Неизвестный похитил с переднего сиденья ее автомобиля BMW 7 сумочку марки Hermes, в которой находились документы, очки, ключи от квартиры, телефон iPhone 5S и 150 тыс.руб. Сумма материального ущерба составила 232 тысяч рублей», — пояснил источник.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже.