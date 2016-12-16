«Левада-центр» извинился за ошибку в опросе об отношении к Путину

Глава аналитического центра «Левада-центр» Лев Гудков принес свои извинения за ряд технических ошибок, допущенных при публикации 13 декабря 2016 года опроса об отношении россиян к президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте центра.

«Поскольку эти данные затрагивают крайне "чувствительные моменты" тематики отношения к власти и "национальному лидеру", мы считаем необходимым не просто исправить искажения, но и объясниться. Ошибка вызвана тем, что в самой анкете позитивные варианты ответов ("улучшилось") и негативные варианты ответов ("ухудшилось") периодически меняют свое положение. Это делается для того, чтобы иметь возможность учитывать позиционный эффект первых мест в структуре "подсказок" (как правило, небольшая часть респондентов чаще отмечает те варианты, которые находятся вверху шкалы возможных ответов). В данном случае на эту перестановку вариантов ответов не обратили внимание», — говорится в сообщении.

Согласно прежним данным опроса, 29% респондентов высказались об ухудшении своего отношения к главе страны. Однако теперь этот показатель уточнили: лишь 14% опрошенных россиян заявили об ухудшении своего отношения к Путину.

«Такие вещи редко, но все же случаются, когда имеешь дело с огромным массивом цифровых данных. Вся ответственность за допущенную ошибку лежит на мне, директоре Левада-Центра», — признал Гудков.

Напомним, что по данным опроса около 75% респондентов выразили уверенность, что глава государства «искренне хочет добиться повышения благосостояния населения».