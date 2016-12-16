12-летний мальчик-радикал заложил бомбу на ярмарке в Германии

В городе Людвигсхафен на западе Германии 12-летний мальчик дважды оставлял в людном месте рюкзак с самодельной бомбой, сообщает телерадиокомпания SWR.

По ее данным, ребенок закладывал бомбу 26 ноября на рождественской ярмарке и 5 декабря у многоэтажного здания Rathaus-Center, в котором находится мэрия города и торговый центр.

В одном случае подозрительный рюкзак был обнаружен прохожим, полиция смогла вычислить мальчика.

SWR сообщает, что в бомбах была техническая ошибка, поэтому устройства не сработали.

Взрывные устройства находились в рюкзаках. Внутри рюкзака было битое стекло и запал, похожий на тот, что используется в фейерверках, пишет Spiegel Online со ссылкой на региональное управление уголовной полиции.

Городские власти заявили журналистам, что предполагаемый 12-летний террорист находится под охраной. По данным местной прокуратуры, мальчик родился в Людвигсхафене, в семье коренных иракцев.

По данным SWR, он получал указания через мессенджер Telegram от запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.