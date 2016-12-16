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16 декабря 2016, 23:52
Мемория

Мемория. Валерий Люкин

Валерий Люкин
Валерий Люкин
WOGA Gymnastics

17 декабря 1966 года родился Валерий Люкин, выдающийся гимнаст, тренер.

 

Личное дело

Валерий Викторович Люкин (50 лет) родился в казахстанском Актюбинске. Его отец по национальности удмурт, мать — русская.

В 1973 году, когда старший брат Люкина Александр пошел в секцию спортивной гимнастики, семилетний Валера увязался за ним на тренировку. Там его заметил тренер, к удивлению которого первоклассник без подготовки сразу смог сесть на любой шпагат.

В 11 лет Люкин уехал из родного города в Алма-Ату, где учился в спортивном интернате. В 18 лет попал во взрослую сборную СССР, а спустя пару лет, в 1987-м, впервые исполнил тройное сальто назад, ставшее его именным элементом.

На Олимпиаде в Сеуле 1988 года завоевал два золота — в командном первенстве и на перекладине. За упражнения на перекладине получил золотую медаль вместе с Владимиром Артемовым, заработав с ним одинаковое количество балов.

В конце 1980-х — начале 1990-х Люкин завоевал несколько титулов чемпиона СССР: в опорных прыжках (1987), на перекладине (1988), кольцах (1989), брусьях (1991) и в упражнениях на коне (1991).

В 1987 году стал абсолютным (пятикратным) чемпионом Европы по спортивной гимнастике и выиграл чемпионат мира в командном первенстве (второе золото чемпионата мира в команде он получил в 1991 году).

В 1991 году вместе с семьей переехал в США, где участвовал в показательных выступлениях, а вскоре вместе с другом, пятикратным чемпионом мира по спортивной акробатике Евгением Марченко организовал в Техасе Международную олимпийскую гимнастическую академию (World Olympic Gymnastics Academy). Выпускниками этого клуба стали три олимпийских чемпионки — Карли Паттерсон (2004, многоборье), Настя Люкин (2008, многоборье) и Мэдисон Кошан (2016, командное первенство).

Также подопечные Люкина входят в женскую сборную США, они несколько раз выигрывали золото чемпионатов мира в командном зачете и становились победительницами на первенствах США, Панамериканских играх и других соревнованиях.

«Сегодня кажется, что об этом я мечтал всю жизнь. Когда к вам приходит ребенок, который толком ничего не умеет, и через некоторое время он преображается, чувствуешь себя скульптором или художником, получаешь наслаждение от проделанной работы», — рассказывает тренер.

По его словам, многие в США идут в гимнастику и другие виды спорта, чтобы поступить в вуз. За обучение в колледже американцы платят по 45—50 тысяч в год, а спортсмены получают скидки и льготы.

В 2013 году Люкин стал координатором по работе с будущей спортивной элитой США — теми, кто может попасть в сборную в 2020 и 2024 годах.

В сентябре 2016 года Люкин стал координатором женской сборной США по спортивной гимнастике. Он отвечает за организацию тренировочных лагерей, поиск талантливой молодежи и взаимодействие с тренерским штабом.

 

Чем знаменит

 
Валерий Люкин
WOGA Gymnastics

Известный гимнаст, выступавший за советскую сборную в конце 1980-х — начале 1990-х. Двукратный чемпион Олимпийских игр 1988 года — в командном первенстве и в упражнениях на перекладине, обладатель серебра Игр в многоборье и в упражнениях на брусьях. Двукратный чемпион мира в командном первенстве (1987, 1991). Абсолютный чемпион СССР и Европы (1987).

Выдающийся тренер, воспитавший трех олимпийских чемпионок и нескольких чемпионок США и мира по спортивной гимнастике.

 

О чем надо знать

Главная гордость Люкина как личного тренера — это его дочь Настя Люкин (у нее сокращенная фамилия). Настя — абсолютная олимпийская чемпионка Игр 2008 года в Пекине (она была первой в многоборье, включавшем четыре снаряда) и серебряный призер в командном первенстве той Олимпиады. После завершения спортивной карьеры в 2009 году Настя Люкин стала работать спортивным комментатором на телеканале NBC. Она, в частности, была ведущей ток-шоу The Olympic Zone на зимних Играх в Сочи.

«Мы с женой не хотели, чтобы дочь занималась гимнастикой профессионально, — отмечал Люкин. — Не хотели, чтобы наша девочка ломала кости. Я получил много травм, из-за которых несколько раз возникал вопрос о завершении карьеры. Но затем мы увидели, что Бог ей дал талант, и не стали брать грех на душу».

 

Прямая речь

О переезде в США («Новые известия», ноябрь 2008): «Я сам еще выступал в профессиональных соревнованиях, которых в Америке было очень много, и мог сам поддерживать финансово свою семью. Но ездить постоянно из Москвы в Америку и обратно было накладно. Союз уже распался, дома перспективы никакой, а надо было уже как-то устраивать свою судьбу. Поэтому поехали мы с Асей за океан по рабочим визам, работали тренерами и в итоге остались. Со своим другом детства Женей Марченко, нашим великим акробатом, который вместе с нами приехал тогда в Америку, решили, что единственное, за что мы можем здесь зацепиться, – это гимнастика. И мы открыли школу, чтобы повторить с другими то, чего достигли в спорте сами. Молодые были, агрессивные, горячие…»

О дочери Насте Люкин (там же): «Поначалу дочь диктовала нам, чем она хочет заниматься. И мы шли за ней, хотя, естественно, поддерживали. А когда ей было лет 10—11 и она выигрывала одни соревнования за другими, я понял: она может стать чемпионкой. Чемпион – это ведь еще и определенный характер. А гимнастика к тому же очень сложный вид спорта. Ее любить, жить ею надо. И Настя жила. Я не удивлен, что эта олимпийская победа случилась. Хотя последние полтора года были очень тяжелыми для нас. Мы долго восстанавливали ее после травмы, и мысли, честно говоря, в голову лезли всякие».

О назначении координатором женской сборной США (Rsport.ru, сентябрь 2016): «Я не знаю, как описать свои чувства. Мы находимся на самом высоком уровне. Это будет нелегко, да и не должно быть. Я был частью этой команды на протяжении многих лет, работал в тренировочном центре [национальной сборной США] Каролий Ранч с 1999 года и воспитал несколько поколений членов национальной команды. Я знаю, как здесь все устроено. Я вырос в этой системе как гимнаст, и я растил своих атлетов в ней же».

О пользе тренерства (первый тренер Люкина Юрий Горельников, Diapazon.kz, август 2012): «Валерий пришел ко мне в 1-м классе. Я тогда уже говорил, что этот парень, как минимум, будет в сборной СССР. У него были уникальные данные. Люкин стал двухкратным чемпионом мира, двухкратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом Европы и абсолютным чемпионом СССР. Многие годы мы с ним не общались, но недавно я разыскал его. Попросил подтвердить, что я его первый тренер, и он подтвердил. Я не знал, что тренерам, готовившим олимпийских чемпионов и чемпионов мира, ввели пожизненное материальное обеспечение. Ежемесячная сумма 39 тысяч тенге [7200 рублей на конец 2016 года]. Недавно начал их получать».

 

5 фактов о Валерии Люкине

  • Супруга Люкина — чемпионка мира 1987 года по художественной гимнастике Анна Кочнева. Когда Люкины отправились за океан, их дочке Насте было два года.
  • В 1987 году Люкин показал на соревнованиях новый сложный элемент — тройное сальто назад на гимнастическом ковре, которое получило название «сальто Люкина». Однако впервые этот элемент был показан годом ранее советским гимнастом Юрием Порпленко на Кубке СССР. Элемент исполняется на соревнованиях крайне редко.
  • Приехав в США, Люкин с отцом жены вначале стал заниматься продажами компьютеров. «Неплохо зарабатывал, но затем понял, что получаю мертвые деньги. Было неинтересно продавать компьютеры. Я всегда любил делать что-то своими руками. В общем, я начал скучать по гимнастике», — рассказывал он. И вскоре с Евгением Марченко они открыли в Техасе свой первый спортзал.
  • На Олимпиаде в Сеуле Люкин соревновался главным образом с Владимиром Артемовым, который завоевал четыре золота Игр (команда, перекладина, брусья, многоборье) и серебро в вольных упражнениях. В многоборье и на брусьях Люкин получил серебряную медаль. В упражнениях на перекладине оба атлета набрали равное количество баллов и были награждены золотом Олимпиады. Артемов, как и Люкин, эмигрировал в США, в Техас, где вместе с женой основал свою гимнастическую школу в городе Сан Антонио. Школа рассчитана на обычных детей, которые хотят стать, к примеру, чирлидерами.
  • В США Люкин полюбил баскетбол, ходит на игры команды НБА «Даллас Маверикс». Также катается на сноуборде и горных лыжах.

 

Материалы о Валерии Люкине:

Биография в Википедии

Документальный фильм «Империя Люкин. Happy brand»

Интервью «Новым известиям»

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