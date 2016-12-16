На территории «Тольяттиазота» нашли сумку с оружием и письмами Магомеду

Тольяттинская полиция обнаружила в одном из офисных зданий ОАО «Тольяттиазот» оружие и экстремистскую литературу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, при обыске за потолочными панелями нашли сумку с гранатометом РПГ-18 («Муха»), прикладом к автомату Калашникова, патронами различного калибра, в том числе со смещенным центром тяжести, и литературой экстремистского толка, а также письмами, адресатом которых является некий Магомед.

Источник уточнил, что полиция наткнулась на схрон случайно, проводя обыск в здании на территории «Тольяттиазота», которое арендует компания ООО «МСА Строй». После того, как сотрудники правоохранительных органов осмотрели содержимое сумки, они вызвали агентов ФСБ.