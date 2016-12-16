Работа коллекторов будет приостановлена с 1 января

Работа агентств по взысканию долгов может быть полностью остановлена с 1 января 2017 года. Это произойдет из-за отсутствия нормативных актов, регулирующих деятельность коллекторов, пишет «Коммерсантъ».

15 декабря был подписан президентский указ, наделяющий Минюст и Федеральную службу судебных приставов полномочиями по контролю деятельности коллекторов.

При этом работать с 2017 года смогут только те коллекторы, которые будут зарегистрированы в специальном реестре ФССП.

Однако, как отметили в пресс-службе ФССП, для создания и ведения реестра необходимо постановление правительства. После этого ведомство должно разработать ряд нормативных актов, поэтому на практике, скорее всего, деятельность коллекторских агентств, пишет издание, будет незаконной минимум в январе 2017 года.