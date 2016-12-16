Москва через Интерпол отправила запрос по лидеру Space Маруани

Сотрудники столичной полиции по каналам Интерпола направили запрос в правоохранительные органы Франции относительно заявления известного российского певца Филиппа Киркорова о вымогательстве со стороны лидера французской группы Space Дидье Маруани. Запрос направлен с целью установления всех обстоятельств случившегося. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции Москвы.

В ходе проверки полицией России было установлено, что 21 ноября 2000 года ООО «Российское Авторское Общество» (РАО) зарегистрировало произведение композитора РФ, о котором идет речь в заявлении Киркорова. Маруани же исполнил свое произведение позднее, в 2002 году. Документы, подтверждающие факт регистрации прав на его произведение до 21 ноября 2000 года, лидер французской группы не предоставил.

Напомним, что в ноябре Маруани обратился с иском Мосгорсуд о взыскании с Киркорова 75 млн рублей за якобы имевший место плагиат. Иск не был принят. Лидер Space заявил о возможном досудебном соглашении с российским певцом.

Однако Маруани был задержан в московском отделении Сбербанка вместе с юристом Игорем Труновым. Выяснилось, что переписку с французом вели пранкеры Лексус и Вован, а Киркоров обвинил Маруани в вымогательстве. Позднее Трунова и Маруани отпустили, но французский певец продолжил добиваться взыскания денег с Киркорова.