Счетная палата предложила избавиться от страховых компаний в медицине

Система обязательного медицинского страхования в 2015 году потратила 30,5 млрд рублей на посредников — страховые организации, которые взаимодействуют с больницами и поликлиниками. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Страховщики, как полагают в Счетной палате, не выполняют функцию по защите интересов клиентов. В 2015 году за консультациями по оказанию медицинской помощи в страховые компании обратились всего 21 тысяча больных.

При этом на деятельность страховых организаций может расходоваться до 2% средств фондов ОМС, а большинство функций страховщиков дублируются региональными фондами, указывают в Счетной палате.

Поэтому ведомство предложило Минздраву и Федеральному фонду ОМС принять поправки в законодательство, чтобы территориальные фонды ОМС самостоятельно выполняли функцию страховщика.