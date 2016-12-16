Миллер предупредил о возможности Украины отбирать европейский газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал решение Хозяйственного суда Киева, обязавшего российскую компанию выплатить 172 млрд гривен (около 6,64 млрд долларов) по иску украинских антимонопольщиков.

5 декабря суд поддержал Антимонопольный комитет, назначивший штраф и пени «Газпрому» за злоупотребление монопольным положением на рынке в 2010-2015 годах. По словам Миллера, взыскать эти деньги украинская сторона может, забирая газ, предназначенный для транспортировки в Европу.

«Обращает на себя внимание то, что Киевский суд принимает решение о принудительном взыскании этого штрафа с "Газпрома". Что это значит? Поскольку у "Газпрома" нет никаких активов на территории Украины, "Газпром" не работает на территории Украины, по-видимому, взыскать штраф можно только благодаря отъему фактически нашего газа на территории Украины», — отметил Миллер (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что это свидетельствует о рисках прохождения транзита через территорию Украины.

«Украина на сегодняшний день имеет проблемы с наличием газа в подземных хранилищах, они закачали газа меньше всего за всю свою историю», — отметил Миллер, комментируя заявление украинских властей о том, что страна не будет закупать российский газ до конца зимы.