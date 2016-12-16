Бюджет Минобороны планируют сократить на 6% в 2017 году

Заместитель главы Минобороны России Татьяна Шевцова заявила, что бюджет ведомства на 2017 год планируется сократить на 6%, передает РИА Новости.

«При подготовке бюджета на 2017-2019 годы Минфином России предусмотрено сокращение федеральных расходов на 2017 год на 6%. Однако уменьшение объемов бюджетных ассигнований производилось не равномерно и затронуло не все направления», — пояснила Шевцова.

По ее словам, «в целом, сокращение расходов Минобороны на 2017 год составило около 100 млрд рублей».

Шевцова рассказала, что среди «защищенных» статей есть денежное довольствие, оплата труда, пособия, компенсации и пенсии военным пенсионерам.