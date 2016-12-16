«Нафтогаз Украины» обвинил РФ в подготовке газового кризиса

Компания «Нафтогаз Украины» расценила заявление «Газпрома» о возможности отключения газа европейским потребителям как подготовку российской стороной нового газового кризиса, сообщается на сайте украинской газовой корпорации.

На Украине предположили, что «Газпром» делает указанные завления «ради продвижения собственных интересов в отношениях с Европейским союзом».

В «Нафтогазе Украины» также заявили, что объемы газа, которыми страна располагает на данный момент, позволяют ей без проблем пройти отопительный сезон.