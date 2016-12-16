СМИ узнали о дискуссии в Кремле из-за выдвижения Навального

В Кремле ведется дискуссия по поводу сообщения оппозиционера Алексея Навального о своем желании баллотироваться в президенты России, передает Bloomberg со ссылкой на источник, участвовавший в обсуждении.

Собеседник агентства заявил, что в Кремле считают, что участие Навального в выборах в 2018 году может помочь «легитимизировать» их результаты.

Навальный заявил Bloomberg, что в случае наличия у него равного доступа к СМИ он мог бы с уверенностью одержать победу в президентской кампании. «Но я не наивен и понимаю, как все устроено. Несмотря на это, я буду сражаться за свою победу», — заверил Навальный.

Оппозиционер подчеркнул, что на данный момент его основной задачей является регистрация в качестве кандидата в президенты РФ.

Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах 13 декабря 2016 года. ЕСПЧ отправил дело «Кировлеса», фигурантом которого является Навальный, на пересмотр. Таким образом, он получил право баллотироваться на пост главы России.