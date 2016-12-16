Замглавы московского главка СКР арестовали еще на три месяца

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест первого замруководителя Главного следственного управления СК по Москве Дениса Никандрова. Арест продлен на три месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В июле 2016 года были арестованы три высокопоставленных офицера Следственного комитета: глава управления собственной безопасности Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и Денис Никандров.

Все они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.