Обама назвал огромным количество антироссийских санкций

На последней в 2016 году пресс-конференции президент США Барак Обама выразил сожаление по поводу того, что отношения страны с Россией в последние годы ухудшилось, передает РИА Новости.

При этом Обама назвал огромным количество санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России.

«Мы уже имеем огромное количество санкций против России. Отношения между нами и Россией ухудшились, к сожалению, в последние годы», — констатировал Обама.