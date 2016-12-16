Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского оказался в шорт-листе знаменитой американской премии «Оскар». Картина представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на официальном сайте американской киноакадемии.

Помимо ленты Кончаловского, в шорт-лист попали еще восемь произведений, в том числе, фильмы из Германии, Швеции, Австралии, Канады, Дании, Швейцарии, Норвегии и Ирана.

Стоит отметить, что основой для данного списка стал лонг-лист из 85 фильмов.

Отметим, фильм «Рай» посвящен судьбам русской аристократки-эмигрантки и участницы французского Сопротивления Ольги, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС Хельмута в период Второй мировой войны.

Картина уже была продемонстрирована на 73-м Венецианском международном кинофестивале.