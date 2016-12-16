Сторонники Немцова покинули ПАРНАС

Члены федерального политсовета ПАРНАСа Илья Яшин, Вадим Прохоров, Николай Сорокин, Надежда Митюшкина, Тамара Лежнина и Игорь Харичев, а также несколько других членов партии вышли из нее. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Прохорова и Яшина.

Таким образом, по словам оппозиционеров, они выразили свое несогласие с политикой, проводимой руководством ПАРНАСа.

Как отметил Прохоров, действия председателя партии Михаила Касьянова были авторитарными и давно вызывали недовольство у «команды Бориса Немцова».

Также о своем выходе из ПАРНАСа намерены объявить 17 декабря на съезде партии еще несколько человек, отмечает телеканал.