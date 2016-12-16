16 декабря 2016, 09:46
Суд арестовал недвижимость Улюкаева
Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего министра главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Наложен арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в качестве обеспечительной меры. Все имущество находится в Смоленской области», — сообщили там.
Отмечается, что решение об аресте суд вынес 29 ноября.
Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября по подозрению в получении взятки. На следующий день он был уволен и помещен под домашний арест.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое