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16 декабря 2016, 12:23
вулканология геофизика Климат Земли, атмосферные явления космос

Выброс вулканического углекислого газа впервые зафиксирован из космоса

Вулкан Ясур
Вулкан Ясур
Sonia/Flickr

Ученые впервые сумели при помощи наблюдений с околоземной орбиты обнаружить вулканический выброс диоксида углерода. Сделано это было с помощью космического аппарата НАСА OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory 2).

В отличие от другого вулканического газа – диоксида серы, выбросы вулканами диоксида углерода (углекислый газ) нелегко обнаружить средствами наблюдения, так как в атмосфере имеются и собственные запасы углекислого газа. От аппарата OCO-2 в принципе не ожидали обнаружения точечных источников газа, он предназначен для отслеживания общего уровня углекислого газа в атмосфере. Однако так случилось, что в мае 2015 года OCO-2 проходил над вулканом Ясур (остров Танна, архипелаг Новые Гебриды), когда там как раз произошел выброс газа. Ученые оценивают его объем в 42 килотонны в день.

Об этом наблюдении было сообщено на ежегодном заседании Американского геофизического союза. Ученые полагают, что оно указывает на возможные перспективы применения орбитальных средств для отслеживания выбросов парниковых газов, а также для мониторинга вулканов и предсказания извержений.

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