Путин назвал причину провала в Пальмире

Российский лидер Владимир Путин заявил, что происходящие в Пальмире события являются результатом несогласованной работы коалиции во главе с США, сирийских властей и РФ, передает РИА Новости.

«Все, что происходит в Пальмире — это результат несогласованных действий между так называемой международной коалиции, сирийскими властями и Россией», — отметил грава РФ.

Путин напомнил о необходимости слаженной работы. «Я уже много раз говорил о том, что для того, чтобы быть эффективными в борьбе с террористами, нужно объединять усилия».

Такое заявление лидер страны сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. При этом Путин подчеркнул, что «переговоры по прекращению огня в Сирии проходят при посредничестве Турции».

Напомним, что ранее российский Центр по примирению сообщил о переброске значительных сил боевиков к Пальмире из района Ракки, где несколькими днями ранее были приостановлены боевые действия против террористов группировками, подконтрольными США и международной коалиции. Также боевики доставили к Пальмире из района Дейр эз-Зор бронетехнику.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков докладывал, что после эвакуации населения Пальмиры сирийские войска оставили город и заняли позиции на его подступах. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктор Познихир уточнил, что линия обороны проходит в районе сирийского города Тьяс, а также аэродрома Тифор.