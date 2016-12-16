СМИ узнали о попытке взлома республиканцев хакерами из России

Российские хакеры могли быть причастны к попытке взлома компьютеров Республиканской партии США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц, которых проинформировали о попытке взлома.

Издание сообщает, что попытка взлома Национального комитета республиканцев, отвечающего за работу партии, была предпринята с использованием тех же методов, что и при взломе серверов демократов.

Однако в случае с республиканцами «хакеры не смогли обойти систему безопасности».

Издание сообщает, что в случае с попыткой взлома Республиканской партии усилия хакеров были «менее агрессивными и настойчивыми». «Лишь одна учетная запись электронной почты, связанная с давно покинувшим свой пост сотрудником Национального комитета республиканцев, была выбрана целью взлома», — говорится в статье.