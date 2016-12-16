Командир Росгвардии назвал ее целью борьбу с революционерами

Глава управления Росгвардии в Алтайском крае Александр Мауль в интервью местному агентству ИА Банкфакс рассказал об истинных целях создания нового силового ведомства. Вскоре текст интервью пропал с сайта агентства, но он до сих пор доступен в кэше (копия).

Так, Мауль признал, что войска национальной гвардии призваны, прежде всего, бороться с «пятой колонной» и «революционными брожениями».

«Соответственно, необходима федеральная структура, которая могла бы сдерживать все революционные порывы. В одних руках собрали и сплотили структуры, которые изначально были нацелены на обеспечение охраны общественного порядка. Сейчас их собрали в единый кулак», - заявил глава управления на пресс-конференции журналистам 15 декабря.

«Все вы смотрите телевизор, прекрасно видите, что творится, что есть такое понятие, как "пятая колонна", ряд так называемых общественных организаций, финансируемых из-за рубежа. Сейчас революционные брожения, к счастью, в Алтайском крае не проявляются так, как в федеральном центре», — отметил Мауль.