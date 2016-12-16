В московском морге устроили вечеринку

В московском морге №9 несколько работников устроили вечеринку: одна из женщин легла в гроб, в ноги ей поставили ящик с иконой, предназначенный для пожертвований. Один из присутствующих снял все на телефон, видео появилось на сайтах Ren.tv и Life.ru.

В государственном бюджетном учреждении «Ритуал», которому подчиняется морг, заявили, что на кадрах не было сотрудников компании.

Одним из участников вечеринки стала Марина Гусева, которая пыталась устроиться на работу в ГБУ «Ритуал», «однако собеседование прошла безуспешно, и на работу она так и не была оформлена», сообщили ТАСС в пресс-службе «Ритуала».

«Другие лица являются работниками сторонних организаций», — отметили там.