Ученые создали всемирную карту бездорожья

Международная группа ученых составила «Всемирную карту бездорожья». «Наиболее ценными с точки зрения экологии районы, где нет дорог» определены Сибирь, северные районы Канады, значительная часть Бразилии, часть северной Африки, острова Ява и Калимантан. Об этом пишет журнал National Geographic.

Эксперты пришли к выводу, что, за исключением Антарктиды и Гренландии, на Земле насчитывается около 600 тысяч участков территории суши, где нет дорог, либо их количество постоянно сокращается. Под охраной находится около 9,3% площади таких участков.

Территории, где расстояние между ближайшими дорогами свыше 65-80 километров, отмечены на карте синим цветом, от 34 до 42 километров обозначены желтым, а в бордовый окрашены территории, где этот показатель составляет примерно 1 километр (сюда попали некоторые районы Соединенных Штатов и территория Европы).

Специалисты уверены, что районы территории планеты, на которых нет трасс, важны для биологического разнообразия, для сохранения климата, а также для регулирования речных стоков.

Исследователи призвали в кратчайшие сроки разработать мировую стратегию, которая позволит продумать сохранение важных с точки зрения биоразнообразия районов. Там, заявили ученые, необходимо ограничить дорожное строительство. Они считают, что комплекс мер необходимо разработать и осуществлять до того, как к 2050 году дорожная сеть может разрастись на 60%.