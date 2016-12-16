Мосгорсуд снял арест с имущества Родченкова

Московский городской суд отменил арест имущества бывшего директора ФГУП «Московская антидопинговая лаборатория» Григория Родченкова. Дело отправлено на новое рассмотрение. Об этом пишет «Интерфакс».

«Решение Басманного суда оставить отменить, направить дело на новое рассмотрение», — огласил решение судья.

Арест на жилой дом и земельный участок в Солченогорском районе Подмосковья был наложен Басманным судом 12 августа.

Напомним, что ГСУ СКР расследует уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) в отношении Родченкова и иных лиц, которые в 2009-2013 годах выполняли управленческие функции во всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее адвокат экс-директора Алексей Скляренко сообщал о засекречивании расследования дела в отношении его подзащитного.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил 23 августа, что у следствия есть основания полагать, что Родченков занимался уничтожением допинг-проб. Предполагается, что он действовал по указанию «кого-то из руководства Всемирного антидопингового агентства».

Также следователи предполагали, что Родченков являлся автором и организатором целого ряда схем незаконного приобретения и последующей реализации запрещенных препаратов.