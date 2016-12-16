16 декабря 2016, 10:25
Куба предложила Чехии конвертировать долги в ром
Куба предложила Чехии конвертировать долг, взятый кубинскими властями в рамках Совета экономической взаимопомощи, в ром. Об этом сообщил официальный представитель Минфина Чехии Михал Журовец, передает AP.
Речь идет о сумме в 276 млн долларов. Представитель Минфина отметил, что Прага может одобрить сделку, если часть долга все же будет выплачена наличными.
Как отмечает BBC News, Однако в Праге согласны на частичное погашение долга как ромом, так и кубинскими лекарствами.
По официальным данным, ежегодно Чехия закупает кубинский ром на 2 млн долларов.
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