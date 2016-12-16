Куба предложила Чехии конвертировать долги в ром

Куба предложила Чехии конвертировать долг, взятый кубинскими властями в рамках Совета экономической взаимопомощи, в ром. Об этом сообщил официальный представитель Минфина Чехии Михал Журовец, передает AP.

Речь идет о сумме в 276 млн долларов. Представитель Минфина отметил, что Прага может одобрить сделку, если часть долга все же будет выплачена наличными.

Как отмечает BBC News, Однако в Праге согласны на частичное погашение долга как ромом, так и кубинскими лекарствами.

По официальным данным, ежегодно Чехия закупает кубинский ром на 2 млн долларов.